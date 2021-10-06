Вологодская область, 6 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Вологодской области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. К концу года охват вакцинацией должен составить 80%. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Ирины Кузнецовой.

Permkrai.ru Вакцинация

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов и бассейнов, МФЦ, театров, кинотеатров и концертных залов, культурных, развлекательных, досуговых, выставочных и зрелищных мероприятий, детских центров и игровых комнат, а также государственные и муниципальные служащие.

Как сообщало ИА REGNUM, c сегодняшнего дня на Вологодчине посещать медучреждения можно только по QR-кодам — сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном ковиде.