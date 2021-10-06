Милан, Италия, 6 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. 6 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» сборная Италии в матче полуфинала Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Испании под руководством Луиса Энрике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Роберто Манчини

Стартовые составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Алессандро Бастони, Эмерсон, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Федерико Бернандески.

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Маркос Алонсо, Серхио Бускетс, Коке, Гави, Ферран Торрес, Пабло Сарабия, Микель Оярасабаль.

На матч назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Завтра, 7 октября, в параллельном матче полуфиналов Лиги Наций между собой сыграют сборные Бельгии и Франции.