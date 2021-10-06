Нью-Йорк, США, 6 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Афганская экономика находится на грани коллапса, 6 октября говорится в заявлении директора Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану Мэри-Эллен Макгроарти.

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По её словам, после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарубежные резервы республики оказались заморожены.

Макгроарти «Экономика в Афганистане находится на грани коллапса. Кризис наличных, банки закрывают двери, сбережения недоступны для населения».

Представитель ООН добавила, что даже те, у кого в Афганистане сохранились рабочие места, не получают зарплату. Сильно упала стоимость афганской валюты (афганского афгани), растёт цена на топливо, — и всё это в преддверии зимы.

Макгроарти призвала не откладывать проведение в Афганистане серьёзных гуманитарных операций, для чего потребуются ресурсы.