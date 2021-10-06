Катания, Италия, 6 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Власти итальянской Катании пока не могут даже приблизительно подсчитать ущерб от торнадо, обрушившегося на город днем ранее, передают местные СМИ в среду, 6 октября.

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Ясно, что ущерб исчисляется многими миллионами евро, отметили представители городских властей. Пострадали многие здания, в числе которых — школы, рынки, спортивные сооружения, здания органов власти.

Как сообщалось ранее, торнадо5 октябрясопровождался ливнем и градом. ВКатании былиразмыты дороги, повалены деревья и фонари. Несколько человек получили травмы и контузии. Местные власти призывали граждан не покидать свои дома.