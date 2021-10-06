Блинкен назвал условия возврата США в ядерную сделку с Ираном
Вашингтон, 6 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Если Иран начнёт снова соблюдать свои обязательства в рамках ядерной сделки, то и США готовы возобновить своё участие в договоре, сообщил 6 октября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Комментируя свой телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава Госдепа заявил, что сделка выгодна всем.
Американец добавил, что рассказал Лаврову об опасениях, касающихся того, что можно просто опоздать с возвратом к соглашению — если Тегеран зайдёт в своей ядерной программе дальше определённого предела.
Напомним, Иран вступил в ядерную сделку только для того, чтобы США в итоге освободили его от многолетнего санкционного бремени. Тегеран соблюдал свои обязательства по сокращению ядерной программы, пока в Вашингтоне в 2017 году не решили сделать реверанс в сторону Израиля.