Вашингтон, 6 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Если Иран начнёт снова соблюдать свои обязательства в рамках ядерной сделки, то и США готовы возобновить своё участие в договоре, сообщил 6 октября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Цитата из к/ф «Изо всех сил». Реж. Менахем Голан. 1987. США Взаимные претензии

Комментируя свой телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава Госдепа заявил, что сделка выгодна всем.

Блинкен «Мы говорили о приверженности Соединённых Штатов возвращению к соблюдению [обязательств по ядерной сделке], но также о необходимости того, чтобы Иран был готов к тому же».

Американец добавил, что рассказал Лаврову об опасениях, касающихся того, что можно просто опоздать с возвратом к соглашению — если Тегеран зайдёт в своей ядерной программе дальше определённого предела.

Напомним, Иран вступил в ядерную сделку только для того, чтобы США в итоге освободили его от многолетнего санкционного бремени. Тегеран соблюдал свои обязательства по сокращению ядерной программы, пока в Вашингтоне в 2017 году не решили сделать реверанс в сторону Израиля.