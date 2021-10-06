Премьер Италии поддержал создание газового консорциума в ЕС
Рим, 6 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Создание «единого консорциума ЕС для хранения газа» — хорошая идея, заявил в среду, 6 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.
Gerry Dincher
Хранилище газа
Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы не оказываться неподготовленным к скачкам цен на энергоресурсы, отметил он.
Резкие повышения стоимости энергоресурсов не только препятствуют росту экономики, но и усиливают неравенство в обществе, добавил Драги.