Рим, 6 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Создание «единого консорциума ЕС для хранения газа» — хорошая идея, заявил в среду, 6 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Gerry Dincher Хранилище газа

Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы не оказываться неподготовленным к скачкам цен на энергоресурсы, отметил он.

Резкие повышения стоимости энергоресурсов не только препятствуют росту экономики, но и усиливают неравенство в обществе, добавил Драги.