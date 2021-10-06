Рим, 6 октября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Рост цен на энергоносители «вносит элемент неопределенности» в итальянскую экономику, заявил в среду, 6 октября, министр экономики Даниэле Франко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщалось ранее, с 1 октября предполагалось повысить цены на газ и электричество для потребителей в Италии соответственно на 40% и 30%. Правительство приняло решение о выделении 3 млрд евро субсидий, повышение составило 30% и 14% соответственно.

Предприниматели исходят из того, что рост цен — временное явление, добавил Франко.