София, 6 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Эвакуация членов экипажа сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию у Каменного Берега (Добричская область Болгарии) полностью завершена 6 октября, моряки доставлены в гостиницу ближайшего населённом пункта. Об этом сообщает софийское издание BGNES.

Франсуа Этьен Мусин. Корабли, оказавшиеся на мели во время отлива. До 1888

Согласно официальной информации, министр транспорта Болгарии Христо Алексиев отдал личное распоряжение болгарским специалистам подняться на борт аварийного судна для проведения независимой проверки состояния корабля и оценки причиненного инцидентом ущерба.

Алексиев «Мы активно контактируем с судовладельцем, и в дальнейшем будем ставить его в известность о каждом шаге нашей инспекции».

Как информирует Болгарское телевидение, в ближайшее время капитан VERA SU и двое его помощников будут допрошены прокуратурой Добричской области.

«На сегодняшний день никаких обвинений команде корабля не выдвинуто, болгарские правоохранители проводят предварительное расследование обстоятельств происшествия», — говорится в заявлении муниципалитета Каварны, в который входит Каменный Берег.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября нынешнего года. Корпус судна получил серьезные повреждения, а в Черное море попали тонны химикатов.