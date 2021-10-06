Москва, 6 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Русской православной церкви 6094 человека из числа клирика и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 6 октября в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Развевающиеся рясы священников

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«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 6094 человека из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 452 клирика приходов Москвы, 4622 клирика епархий России и 1020 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 200 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 200 почивших — 21 клирик приходов Москвы, 151 клирик епархий России и 28 клириков и насельников ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 111 клириков и монашествующих Русской православной церкви.