Прага, 6 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Военное ведомство Чехии намерено закупить в Израиле четыре батареи комплексов ПВО SPYDER, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на ABC News.

Al Case Скульптура Франца Кафки в Праге, Чехия

Прага намерена заключить контракт с израильским оборонным предприятием Rafael Advanced Defense Systems Ltd, выпускающим комплексы SPYDER.

Израильская система ПВО SPYDER предназначена для борьбы с самолетами всех типов, вертолетами, крылатыми ракетами, а также иными летательными аппаратами.

Речь идет о закупке четырех батарей на общую сумму в $630 млн. Контракт рассчитан на срок до 2026 года.

По словам главы Минобороны Чехии Любомира Метнара, система SPYDER «станет ключом к модернизации чешских вооруженных сил».

Израильский SPYDER должен заменить в армии Чехии советские ЗРК «Куб», производившиеся в СССР до 1983 года.