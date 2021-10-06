Тюмень, 6 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Тюменской области установлены новые предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщается на сайте регионального департамента тарифной и ценовой политики.

Скриншот приложения распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области

Распоряжением департамента от 27 сентября 2021 № 149/01−21 установлены предельные размеры оптовых надбавок на лекарства ЖНВЛП стоимостью до 100 рублей — 16%, розничные надбавки в дешёвом сегменте до 100 рублей — до 30%.

Как пояснили в департаменте, увеличение надбавки произошло лишь в рознице до 100 рублей, где изменения составили от 27 до 30%, то есть на 3% или чуть более 3−6 рублей. На остальных позициях — свыше 100 рублей — изменения либо не произошли, либо направлены в сторону уменьшения.