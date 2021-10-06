Железногорск, Курская область, 6 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В городе Железногорске Курской области вынесен приговор по уголовному делу женщины, которая признана виновной в жестоком убийстве своего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Erdenebayar Огонь

15 марта женщина, разозлившись на своего восьмилетнего сына, облила его бензином и подожгла. От полученных ожогов ребенок скончался в больнице. В ходе расследования выяснилось, что она жестоко обращалась и избивала не только восьмилетнего сына, но и 12-летнюю дочь.

Железногорский городской суд признал её виновной по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 40 тысяч рублей. По иску прокурора её также лишили родительских прав в отношении малолетней дочери и взыскали алименты на содержание ребенка.