Москва, 6 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 4 октября ускорилась до 7,48% в годовом выражении с 7,26% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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«За неделю с 28 сентября по 4 октября рост потребительских цен замедлился до 0,26% (после 0,29% неделей ранее), в годовом выражении составил 7,48%», — говорится в материале.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в инфляцию за неделю внесла динамика цен на продовольственные товары (+0,55%). В частности, продолжилось удорожание плодоовощной продукции (+1,5%) и других продуктов питания.

При этом указывается, что инфляция в непродовольственном сегменте незначительно снизилась при замедлении роста цен на легковые автомобили и ускорении дефляции на строительные материалы. На бензин фиксируется околонулевое изменение цен (+0,04%).

Сдерживающее воздействие, по мнению Минэкономразвития, оказало также возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг.