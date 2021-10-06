Архангельск, 6 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Архангельской области с 11 октября из-за роста заболеваемости ковидом ограничат оказание плановой медпомощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба.

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«В медицинских организациях также планируется временно ограничить оказание плановой помощи, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию», — сообщили в правительстве.

Кроме того, торгово-развлекательных комплексах региона вновь вводится проведение термометрии, а также запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних. Эти ограничительные меры вступят в силу также с 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 октября в Архангельской области наличие QR-кода или сертификата о ковид-вакцинации будет обязательным условием для посещения заведений общепита и массовых мероприятий.