Берлин, 6 октября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Более тысячи сотрудников полиции Германии, Испании и Нидерландов приняли участие в масштабной операции против международной сети по отмыванию преступных денег, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Die Welt.

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В ходе операции были проведены обыски в 80 домах, квартирах, офисах и магазинах в 25 городах трёх стран. Полицейские рейды прошли в трех федеральных землях Германии, а также в Испании и Нидерландах. Одиннадцать человек арестованы.

По данным полиции, подозреваемые занимались отмыванием денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. С помощью незаконных платежных услуг ими было легализовано около 140 млн евро.

Кроме того, полиция подозревает задержанных в причастности к вооруженным ограблениям, захватам заложников с целью получения выкупа, а также в связях с террористическими группировками.