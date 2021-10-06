В Архангельской области сократились темпы ковид-вакцинации
Архангельск, 6 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Архангельской области снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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«Ежедневно вакцинируется не более 1 400 человек по всей Архангельской области. В летний период количество привитых северян за сутки достигало 4−5 тысяч человек. В настоящий момент на вакцинацию можно записаться в любую медицинскую организацию региона», — сообщили в ведомстве.
Губернатор региона Александр Цыбульский снижение интереса к вакцинации назвал пародоксальным.
Напомним, в Архангельской области вакцинацию от ковида завершили более 315 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за роста заболеваемости ковидом ввели QR-кодя для посещения общественных мест.