Архангельск, 6 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Архангельской области снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Ежедневно вакцинируется не более 1 400 человек по всей Архангельской области. В летний период количество привитых северян за сутки достигало 4−5 тысяч человек. В настоящий момент на вакцинацию можно записаться в любую медицинскую организацию региона», — сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Цыбульский снижение интереса к вакцинации назвал пародоксальным.

«Парадокс ситуации заключается в том, что, когда у нас была нехватка вакцины, в очереди за ней стояли тысячи людей. Когда мы провели огромную работу и получили достаточно вакцины, чтобы привиться мог каждый желающий, востребованность вакцинации серьезно снизилась», — заявил он.

Напомним, в Архангельской области вакцинацию от ковида завершили более 315 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за роста заболеваемости ковидом ввели QR-кодя для посещения общественных мест.