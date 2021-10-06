Москва, 6 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Овощи и фрукты, яйца и мясо кур, говядина и молочная продукция наиболее существенно подорожали среди продуктов питания в России в сентябре. Об этом сообщает 6 октября Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Согласно данным ведомства, за минувший месяц помидоры стали дороже на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, свежая зелень — на 2,4%, сухофрукты — на 2%.

Куриные яйца за месяц подорожали на 5,7%, мясо кур — на 3,2%, говядина — на 2,4%, говяжья печень — на 1,8%, национальные сыры и брынза — на 1,7%, молоко — на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы — на 1,5%, мясной фарш — на 1,4%, живая и охлаждённая рыба — на 1,3%, майонез — на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, томатные консервы, кексы, рулеты и шоколад — на 1,2%, сахар-песок — на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,2%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция с начала года достигла 5,32%. Инфляция в годовом выражении в сентябре ускорилась до 7,40% с 6,68% месяцем ранее.