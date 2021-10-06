Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону до конца 2021 года откроют крупнейший зерновой терминал, мощность которого составит 1 млн грузов в год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 октября.

Зерновой терминал в Новороссийске

Соглашение о взаимодействии правительства Ростовской области и «РММП-Зерно» при создании терминала подписано на полях агропромышленной выставки «Золотая осень-2021». Инвестор вложит в реализацию проекта 1,8 млрд рублей. Первый этап создания терминала завершится до конца 2021 года объекта. Приступить ко второму этапу реализации инвестор приступит в 2022 году.

На предприятии будет создано 80 рабочих мест. Средняя зарплата составит минимум 42 тыс. рублей.