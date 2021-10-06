Бургас, Болгария, 6 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В ходе спецоперации сил государственной пограничной службы и подразделений МВД Болгарии на болгарском участке международной автомобильной трассы «Фракия» был задержан фургон, в салоне которого находились 43 иностранца, нелегально пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 6 октября пишет софийская газета «Монитор».

Пресс-служба УМВД Волгоградской области Незаконные мигранты

Согласно официальной информации, указанные нелегалы являются гражданами Афганистана.

«Все они находились в грузовом отсеке, и их жизням угрожала реальная опасность. — говорится в отчете правоохранителей. — Некоторым из них понадобилась срочная медицинская помощь, пострадавшие были доставлены в больницу города Бургаса».

В настоящее время водитель фургона, гражданин Болгарии, арестован, ему предъявлено обвинение в контрабанде людей.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили о реализации масштабной программы борьбы с нелегальной иммиграцией. На отдельных участках границы с Турцией начаты работы по возведению дополнительных инженерных сооружений, призванных ограничить поток беженцев из стран Азии и Северной Африки.