Вена, , 19:23 — REGNUM В офисе правящей партии Австрии и в администрации канцлера Курца прошёл обыск, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Der Standard.

Себастиан Курц Dragan Tatic

Обыск проводили следователи прокуратуры в рамках обвинения в незаконном использовании государственных средств.

Ближайшее окружение канцлера Австрии Себастьяна Курца, в том числе советник Штефан Штайнер, ответственный по работе со СМИ Геральд Фляйшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмидт и несколько пресс-секретарей оказались в списке подозреваемых в коррупции и измене.

Главным пунктом обвинения является использование государственных средств для оплаты соцопросов в интересах правящей Австрийской народной партии (АНП).

Речь идет об «исключительно политически мотивированном продвижении опросов, важных для Себастьяна Курца и группы его ближайших сподвижников, а также партии АНП».

В свою очередь, АНП заявила о политически мотивированном преследовании канцлера Себастьяна Курца.

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