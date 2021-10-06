Москва, 6 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 27 сентября по 4 октября выросла на две копейки и составила 48,90 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на одну копейку — до 50,65 рубля за литр.

По состоянию на 4 октября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,97 рубля, марки Аи-95 — 49,78 рубля, марки Аи-98 — 57,60 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 28 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Йошкар-Оле, Калуге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Чебоксарах и Ярославле — на 0,3%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в шести региональных центрах, наиболее значительное в Южно-Сахалинске — на 0,5%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.