Москва, 12 октября 2021, 19:11 — REGNUM Осенний губернаторопад продолжается: после первых двух отставок — Владимира Сипягина (Владимирская область), получившего депутатский мандат Госдумы, и Александра Никитина (Тамбовская область) наступил черёд Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области. 12 октября Миронов ушёл в отставку и стал помощником президента РФ.
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«Ключевой критерий, по которому губернаторы маркируются как эффективные/неэффективные, — это рейтинг федеральной власти в регионах, а также отсутствие/минимизация неприятных для властей факторов (природные катастрофы, ЧП, внутриэлитные конфликты, социально-экономические показатели и так далее)», — заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Что касается отставки экс-адъютанта Владимира Путина, то она добровольная, так как Миронов не хотел работать губернатором, считает политолог.
«Все эти годы его считали потенциальным министром внутренних дел РФ, но в непростом регионе он явно себя не проявил. По сути, за него правили подмосковные варяги, которых ярославцы не очень-то любили. У Миронова очевидный дефицит достижений, провальный электоральный цикл, но сохраняется точка входа к главе государства. Его котировки понизились, но он остаётся актором федеральной вертикали и получает новый шанс», — отметил Михайличенко.