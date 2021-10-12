Москва, , 19:11 — REGNUM Осенний губернаторопад продолжается: после первых двух отставок — Владимира Сипягина (Владимирская область), получившего депутатский мандат Госдумы, и Александра Никитина (Тамбовская область) наступил черёд Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области. 12 октября Миронов ушёл в отставку и стал помощником президента РФ.

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«Ключевой критерий, по которому губернаторы маркируются как эффективные/неэффективные, — это рейтинг федеральной власти в регионах, а также отсутствие/минимизация неприятных для властей факторов (природные катастрофы, ЧП, внутриэлитные конфликты, социально-экономические показатели и так далее)», — заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Сипягин за все три года руководства регионом так и не стал восприниматься как серьезный и субъектный губернатор. А не имея такого бэкграунда, трудно претендовать на нормальную коммуникацию с федеральными органами власти. Там он своим так и не стал. Напомню, что Сипягин победил на волне протестного голосования 2018 году, однако сейчас с его отставкой ситуация возвращается назад и, характерно, регион получает не ЛДПР, а «Единая Россия», врио главы региона которой представляет именно эту партию.

Дмитрий Михайличенко В отношении отставки Никитина причины на поверхности. Отсутствие или, точнее, отказ от поддержки влиятельных покровителей и внутриэлитные проблемы. Можно обеспечить запредельный или очень хороший результат на выборах за партию власти, но неумение обеспечить высокую управляемость делает отставку вероятной. Тот же Никитин и в голосовании по поправкам к Конституции, и на этих думских выборах дал хороший для властей результат, но его неспособность преодолеть сопротивление местных элит, а также отказ от покровительства над ним одного значимого федерального актора сыграл в пользу отставки тамбовского товарища.

Что касается отставки экс-адъютанта Владимира Путина, то она добровольная, так как Миронов не хотел работать губернатором, считает политолог.

«Все эти годы его считали потенциальным министром внутренних дел РФ, но в непростом регионе он явно себя не проявил. По сути, за него правили подмосковные варяги, которых ярославцы не очень-то любили. У Миронова очевидный дефицит достижений, провальный электоральный цикл, но сохраняется точка входа к главе государства. Его котировки понизились, но он остаётся актором федеральной вертикали и получает новый шанс», — отметил Михайличенко.