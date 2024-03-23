Тюменский район, Тюменская область, 6 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменского района проводит проверку по факту отключения электроснабжения на территории села Перевалово. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

(сс) CWitte Без света

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» 6 октября появилась жалоба от жителей села Перевалово микрорайона Озерный.

«Вот уже на протяжении полугода мы мучаемся с напряжением, его нет от слова совсем. На данный момент 40 домов по нашей и соседней улице (Народная, Дорожная) стоят без света уже третьи сутки. Нет воды, нет тепла, дома вымерзают. Мы просто выживаем», — пишут отчаявшиеся сельчане.

Администрация Тюменского района в свою очередь в официальном заявлении утверждает, что «электричество в дома по указанным улицам подаётся и перебоев в подаче не было».

«За исключением аварии, произошедшей накануне, вследствие порыва подземного кабеля, где ремонтно-восстановительные работы завершены, и электроснабжение было восстановлено в полном объёме 4 октября. Что касается низкого напряжения, то ресурсоснабжающая организация поясняет, что в микрорайоне Озёрный энергопотребление населением значительно превышает мощности, установленные заключенными договорами техприсоединения, поэтому трансформаторные подстанции не справляются. В настоящее время ведётся работа по доведению напряжения до нормативных показателей», — заявляют местные власти.

Прокуратурой в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины сложившейся ситуации, отмечают в надзорном ведомстве.