Арлингтон, США, 6 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Выстрелы прогремели в школе города Арлингтона (штат Техас, США), ранены несколько человек, передаёт 6 октября KTEN.

Zdorovat.ru Руки в крови

Американские телеканалы приводят данные о трёх раненых. По некоторым сведениям, огнестрельное ранение получил сотрудник администрации школы.

Также есть информация, что стрелявший находится в здании школы. Предположительно, стрельба началась с конфликта между учащимися.