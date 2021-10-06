Москва, 6 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а за январь-сентябрь текущего года — на 5,32%. Такие данные приводит 6 октября Росстат.

ИА REGNUM Рубль

Инфляция в годовом выражении в сентябре ускорилась до 7,40% с 6,68% месяцем ранее.

За январь-сентябрь потребительские цены выросли на 6,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в сентябре продовольственные товары подорожали в среднем на 0,99% по сравнению с августом, непродовольственные товары — на 0,64%, тарифы на услуги в среднем не изменились.

Рост потребительских цен на 1% и более в минувшем месяце зафиксирован в девяти субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Дагестане — на 2,6%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.