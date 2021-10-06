Рим, , 19:15 — REGNUM НАТО, кажется, не слишком заинтересован в Евросоюзе, сфера его интересов смешается в другие части мира, заявил в среду, 6 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Одним из подтверждений своего тезиса он считает историю вывода войск НАТО из Афганистана, а именно «то, как принималось это решение, как о нем сообщили союзникам и как его выполнили».

Решение Австралии отказаться от закупок французских подводных лодок и купить вместо них американские Драги считает проявлением той же тенденции.