Москва, 6 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Тяга к путешествиям стала одним из побуждений, заставляющих российских граждан не просто вакцинироваться от ковид-19, но искать «правильную» вакцину, с которой примут за рубежом. Но так ли необходимо удовлетворять желание развлекаться вопреки всем обстоятельствам? Об этом рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус

Страх перед ковид-19 не останавливает международных перемещений полностью, а для тех, кто привык уделять время путешествиям, и вовсе стал дополнительным фактором азарта. Получить прививку, дающую возможность попасть в желанное зарубежье, становится для некоторой доли россиян видом «спорта». И все было бы не так страшно, если бы речь в данном случае не шла о простом времяпровождении, часто не имеющем никакого культурно-познавательного значения для путешествующих. Все решает получение удовольствий, неуёмная страсть к которым становится все более отвратительной чертой современного человека. Почему же удовольствия стали такой угрозой? Да потому, что ради них человек в наши дни часто становится духовным космополитом, который как бы живет «во всем мире», а по сути не принадлежит ни к одной из его частей. Мало того, искушение стать таким существом без роду и племени искусственно подогревается, и страсть псевдопутешественников играет здесь не последнюю роль.

Читайте статью Платона Беседина

Без Родины, но с COVID: как путешествовать правильно