Казань, 6 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Словакии. На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Об этом сообщил корреспондент

Fifa.com Сборная России

На данный момент после шести сыгранных матчей сборная Словакии с двумя победами и девятью очками занимает третье место в турнирной таблице группы H.Подопечные Валерия Карпина с тринадцатью очками расположились одной позицией выше.

В последний раз сборные России и Словакии играли между собой 30 марта в матче третьего тура квалификаций. Тот матч завершился минимальной победой сборной Словакии со счетом 2:1.