Рим, 6 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Партия «Лига» не намерена покидать правительство Италии, несмотря на несогласие с коллегами по коалиции по вопросу о налоговой реформе, заявил в среду, 6 октября, лидер партии Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Премьер-министр Марио Драги также заявил, что Сальвини в разговоре с ним подтвердил: «Лига» останется в составе правительства.

Расхождение по вопросу о налоговой реформе вызвано тем, что предложенный документ, по утверждению представителей «Лиги» (и других правых партий), оставляет возможность повышения налогов на имущество через несколько лет.

Драги, в свою очередь, утверждает, что никакого повышения не планируется.

«Лига» в парламенте будет голосовать против реформы в ее нынешнем варианте, подчеркнул Сальвини.