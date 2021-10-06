Чебоксары, 6 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В городах Чебоксары и Казань пройдет всероссийская научно-практическая конференцию «Татары и чуваши — ветви одного древа». 7 октября мероприятия пройдут в Чувашском государственном институте гуманитарных наук (ЧГИГН), 8 октября — на площадке института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского института.

Chgign.ru Всероссийская научно-практическая конференция

Форум проводится с целью объединения усилий исследователей-гуманитариев, занимающихся историей и культурой двух близкородственных тюркских народов России — чувашей и татар. Научные школы двух республик укрепят контакты и скоординируют действия в рамках популяризация богатого историко-культурного наследия двух народов.

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы общего исторического наследия в оценке татарской и чувашской научных школ; взаимный культурный след в этнической истории народов; этнокультурных и языковых контактов; хозяйственно-экономических связей в исторической ретроспективе; этнодемографическую и этноконфессиональную ситуация в контактных зонах.

Участие во всероссийской научно-практической конференции «Татары и чуваши — ветви одного древа» примут более 60 исследователей, в том числе из Казахстана и Венгрии. Российские регионы представят исследователи из Казани, Чебоксар, Уфы, Ульяновска. Якутска, Москвы, Елабуги, Самары, Стерлитамака и Тольятти.

По итогам конференции в этом году планируется издать сборник статей.

ИА REGNUM в Москве 30 сентября при участии Российского военно-исторического общества провело научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Мероприятие приурочили к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны.

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