Москва, 6 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 28 сентября по 4 октября выросли в среднем на 0,26% после роста на 0,29% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Инфляция за период с начала октября, по оценке Росстата, составила 0,15%, а с начала года — 5,48%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 4,4%, мясо кур — на 1,6%, свинина — на 0,7%, говядина,макаронные изделия и вермишель — на 0,6%, баранина, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,5%, сосиски и сардельки, молоко, сметана, творог, гречневая крупа, рис, хлеб из ржаной муки, шоколадные конфеты — на 0,4%, пшено— на 0,3%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сливочное масло и соль — на 0,2%, подсолнечное масло, сычужные сыры и печенье — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%. В том числе помидоры стали дороже на 12%, огурцы — на 6,3%, картофель — на 4,4%. Одновременно с этим яблоки подешевели на 1,4%, репчатый лук — на 0,7%, белокочанная капуста — на 0,3%, морковь — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,6%, туалетная бумага — на 0,5%, хозяйственное и туалетное мыло, стиральные порошки, детские подгузники — на 0,3%, зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.