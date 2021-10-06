Ош, Киргизия, 6 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Неподалеку от города Баткен (юг Киргизии) народные дружинники задержали две большегрузные и пять грузовых микроавтобусов, по подозрению в перевозке контрабанды. Машины следовали в города Ош и Бишкек. Об этом 6 октября сообщил Turmush.

Виноград

Водители пытались нелегально провезти из Таджикистана на территорию Киргизии 20 тонн винограда. Стоимость задержанного груза составила более 3 млн. 650 тысяч. сомов (3 млн.139 тысяч рублей) После оформления соответствующих документов задержанные были переданы правоохранительным органам.

Как отмечают местные дружинники, борьба с контрабандой из Таджикистана на юге Киргизии ведется постоянно, установлены 5 постов, выявлено более 20 фактов контрабанды. Напомним, что после вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, произошедшего 28 апреля — 1 мая 2021 года, в Киргизии были созданы народные дружины, члены которых стали пресекать перевозку контрабанды между Киргизией и Таджикистаном.