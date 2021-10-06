Архангельск, 6 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Архангельской области резко возросло количество госпитализированных с ковидом. Об этом на заседании регионального оперштаба заявил глава областного минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов Госпитализация

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По его словам, только за последнюю неделю количество занятых коек возросло с 2 114 до 2 272. Увеличилось и количество тяжелых пациентов: в начале июня их было 83, а сегодня их число составляет 250.

В 23 медицинских организациях области развернуто 2 607 инфекционных коек.

«В ближайшее время планируется развернуть еще 120 коек на высвободившихся площадях Самойловского роддома», — сказал Александр Герштанский.

Напомним, на прошлой неделе из-за наплыва ковид-пациентов в Архангельской областной клинической больнице закончились реанимационные койки.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 303 челоВек.