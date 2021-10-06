Москва, , 19:04 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») предлагает провести учения по отключению интернета в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — сказал Хинштейн.

Парламентария считает, что такая практика будет полезной — по аналогии с учениями по оповещению населения о ЧС.

Ранее в связи с глобальным сбоем в работе соцсетей и мессенджеров Хинштейн указал на необходимость защиты цифрового суверенитета — «если по какой-либо причине передача сигнала будет заблокирована с внешней стороны, Рунет продолжит работу».

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