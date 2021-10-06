Москва, 6 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов, которые избили пассажира метро в Москве 4 октября, арестованы на два месяца, сообщили 6 октября в Черемушкинском суде российской столицы.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Они созналась и раскаялась в избиении человека.

Добавим, что Залибеков и Ханмагомедов ранее были судимы за кражи. Они и Мусалаев приехали в Москву на заработки из Дагестана. 4 октября они приставали к пассажиркам метро.

За женщин заступился Роман, троица жестоко избила его, а затем покинула вагон на станции метро «Первомайская». Инцидент произошёл на синей ветке метро.