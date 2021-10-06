Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Создание США нового альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) может быть рассчитано на достижение синергетического эффекта с их предыдущей инициативой объединения под названием QUAD (США, Австралия, Япония, Индия). О том, зачем «затихший» на несколько лет QUAD понадобился США теперь, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон The White House

Прошедший недавно в Вашингтоне саммит QUAD стал еще одним этапом «расконсервирования» этого блока, долгое время не проявлявшего особой активности. Дело в том, что при создании QUAD в 2007 году предполагалось привлечь в него Китай. Но с тех пор многое изменилось, а тарифная война, поразившая американо-китайскую торговлю в 2018 году стала подтверждением намеренья Вашингтона не привлекать Кита к сотрудничеству, а сдерживать его развитие. Если предыдущий президент США Дональд Трамп делал ставку на использование грубого нажима, то сменивший его Джо Байден, как следует из его собственных заявлений, нацелен на создание альянсов, предполагающих планомерную осаду Китая. Оживление QUAD в этом смысле может считаться пробным шаром, ведь виртуальный саммит этой организации прошел через два месяца после вступления Байдена в должность. Новый альянс AUKUS в этом смысле как бы не связан со своим предшественником, но эта связь может оказаться не простым суммированием усилий. Ведь AUKUS может стать «передаточным механизмом», с помощью которого достигается подключение к антикитайскому противостоянию одновременно Великобритании и Индии, что тяжело было бы сделать напрямую из-за исторической неприязни Индии к бывшим колонизаторам. Кроме того, связка двух альянсов позволяет США разыграть карту «заложничества» участников, подобно тому, как это было сделано в отношении Европы в 1980-х годов. Тогда США взяли курс на «укрепление дружбы с СССР», одновременно строго запретив подобные действия своим союзникам по НАТО. Так же дело «двух союзов» может обернуться и теперь, недаром секретарь Совбеза России Николай Патрушев сравнил QUAD с «прообразом азиатского НАТО». Какие же конкретные угрозы для Китая может представлять QUAD, с четом уже представленных планов этого альянса?

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Связка AUKUS и QUAD как ось новой холодной войны