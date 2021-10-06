Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении блогера Юрия Хованского, обвиняемого в призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Хованский, просивший изменить меру на домашний арест, останется в СИЗО как минимум по 8 ноября 2021 года. Об этом 6 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

«Стражу» Хованскому продлевают уже во второй раз. Из-за большого количества судебных дел, избрание меры пресечения блогеру затянулось на несколько часов. Всё это время дожидались начала заседания и встречи с Хованским не только его девушка и журналисты, но и видеоблогер Илья Мэддисон, а также рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр «Ресторатор» Тимарцев.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Основанием послужила видеозапись, на которой тот исполняет песню про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября 2002 года, при котором погибли более ста заложников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Если вина будет доказана, Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Согласно опубликованному оперативному видео, Юрий Хованский сразу после задержания признал, что исполненная им песня оправдывает терроризм.