Архангельск, 6 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. С 11 октября в Архангельской области наличие QR-кода или сертификата о ковид-вакцинации будет обязательным условием для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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«Заменить QR-код о вакцинации может только QR-код о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе (он также отражается на сайте «Госуслуги») или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до предъявления. Новая ограничительная мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19 в Архангельской области», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 303 носителей коронавируса.