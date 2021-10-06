Рим, 6 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Руководство римской «Ромы» работает над подписанием 24-летнего центрального полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии по футболу Денисом Закариа. Закариа может перейти в стан «волков» следующим летом на правах свободного агента. Об этом 6 октября сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Закариа перешел в «Боруссию» 1 июля 2017 года из швейцарского клуба «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Текущее соглашение Закариа с немецким клубом рассчитано до середины 2022 года.

В текущем сезоне Денис Закариа принял участие в пяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.