Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Исполнитель Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) приехал к зданию Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом 6 октября пишет издание «Канобу».

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

Как отмечает СМИ, рэпер приехал, чтобы поддержать блогера Юрия Хованского. Вместе с Фёдоровым у здания суда был замечен блогер Илья Мэддисон и бывший ведущий шоу Versus Battle Александр Тимарцев (известен как Ресторатор)

ИА REGNUM напоминает, что 6 октября 2021 года состоится заседание по продлению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому. Его обвиняют в оправдании терроризма.