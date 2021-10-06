Кемерово, 6 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что сегодняшнее совещание по вопросам развития энергетики, которое провёл президент России Владимир Путин, было посвящено как ситуации на рынке в целом, так и вопросам диверсификации экономики угледобывающих регионов. Его комментарий приводит официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Kremlin.ru Сергей Цивилев

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«Для Кузбасса актуальны оба вопроса — регион является крупнейшим угледобывающим субъектом страны, а президент поставил задачу по развитию неугольных отраслей, — отметил глава Кузбасса. — В текущей ситуации на рынках Европы и стран АТР кузбасский уголь востребован, это хорошая возможность для наполнения регионального и федерального бюджетов для дальнейшей реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры. Общий прогноз на ближайшие годы показывает, что уголь будет необходим, а, значит, шахтеры и их семьи могут быть уверены в своем будущем и стабильной работе. В то же время мы уже приступили к решению вопроса диверсификации экономики. Программа социально-экономического развития, принятая по поручению президента, позволит создать 13 000 рабочих мест в неугольных отраслях. Подписанные на ПМЭФ-2021 соглашения предусматривают около 300 млрд рублей инвестиций в неугольные проекты и создание тысяч новых рабочих мест для кузбассовцев».

По его словам, это только начало работы.

«Сегодняшний день на энергетическом рынке показывает, что поспешные действия не дают результата. Важен баланс, и именно по этому пути мы идём в Кузбассе: модернизируем угольную промышленность, которая нужна и стране, и миру, и развиваем неугольные сектора экономики, понимая значимость этой задачи в будущем», — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня, 6 октября, президент РФВладимир Путинв режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам энергетики.