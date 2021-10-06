Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Всемирный банк объявил о повышении прогноза развития экономики Болгарии на период конца 2021 — начала 2022 годов. Об этом со ссылкой на источники структуры в Вашингтоне сообщает Радио Болгария.

Болгария

Как утверждают международные экономисты, в ближайшее время годовой ВВП Болгарии вырастет на 3,5%, что значительно превысит соответствующие прошлогодние показатели.

«Несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 и падением производства, в целом Болгарии удаётся контролировать ситуацию на внутреннем и внешнем рынках, а также реализовать программы социальной защиты населения», — отмечено, в частности, в документе ВБ.

В то же время, по словам экспертов, вопреки ожидаемым прогнозам, Софии не удастся сдержать инфляцию и стабилизировать темпы падения котировок болгарских ценных бумаг на мировых фондовых рынках.

Напомним, в настоящее время Болгария считается одной из беднейших стран ЕС. Минимальная зарплата в стране составляет 650 левов ($330), а абсолютное большинство пенсионеров не могут оплачивать счета по основным услугам ЖКХ.