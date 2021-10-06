Москва, 6 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Судя по прогнозу российского Института народнохозяйственного прогнозирования (ИПН РАН), перед российской экономикой встают риски торможения развития уже в 2022 году. Что послужило основанием для такого неутешительного вывода, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Взлет посткризисного восстановления, как считают специалисты ИПН РАН, закончился к концу первого полугодия 2021 года, а дальше в силу могут вступить факторы внутреннего состояния российской экономики. Самым тяжелым для роста может оказаться снижение, связанное с ограничением стимулирующих мер и жесткой денежно-кредитной политикой. Спад потребления домашними хозяйствами после его роста на фоне дополнительных выплат также внесет свой негативный вклад. При этом «посадка» экономики даже после восстановительного взлета может оказаться весьма жесткой. Даже восстановление докризисных значений роста не может в свете стоящих перед экономикой России задач считаться достаточным результатом. Ведь стране необходимо осуществить более сорока инициатив, имеющих стратегическое значение, что при малых темпах роста может оказаться несбыточным. Выручить, по мнению ученых, в данной ситуации могло бы укрепление курса рубля, но здесь уже многое будет зависеть от факторов внешних, например, стабилизация цен на сырье и продовольствие. Как же преодолеть сложившиеся негативные тенденции, не попав в западню низких темпов роста?

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