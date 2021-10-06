Вашингтон, 6 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Киберпреступник обнародовал данные о заработках стримеров с платформы Twitch. Об этом 6 октября пишет издание DTF.

Gage Skidmore Twitch

По словам хакера, это было сделано, чтобы «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка». Исходя из «слитых» данных, стример Asmongold за три года заработал около $2,5 млн, а канал CriticalRole — более $9,5 млн.

Добавим, что опубликованные неизвестным хакером данные могут быть неточными. Twitch и Amazon пока не дали комментариев относительно произошедшего.