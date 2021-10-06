Архангельск, 6 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Архангельской области прививку от коронавирусной инфекции сделали 333 412 человека, 315 722 жителя региона завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«Применяются «Спутник V» и «Спутник Лайт». По желанию тех, кто решил вакцинироваться, можно выбрать и вакцину «ЭпиВакКорона». Запас вакцины в регионе достаточный», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 303 носителей коронавируса.