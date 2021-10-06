Пекин, 6 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, призвал к полному ядерному разоружению. В то же время китайский дипломат Ша Цзукан заявил о необходимости смены концепций применения ядерного оружия с учетом возможности возникновения необходимости в превентивном ударе. Кто прав в этих высказываниях, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Благие намерения тех, кто ратует сейчас за ядерное разоружение, упираются в реалии современного равновесия сил. А понять их можно, только заглянув в историю вопроса и поняв, как США и их союзники постоянно гнались за односторонним преимуществом, причем преимуществом решающим. Еще в речах Уинстона Черчилля в 1946 году звучала тема «блага» ядерной монополии США. Но и после появления ядерного оружия у СССР в 1949 году продолжались попытки добиться «победы без войны», теперь уже с помощью неподконтрольных никому, кроме США, международных структур по контролю. Теперь же, в постсоветскую эпоху, США сделали ставку на достижение внезапного глобального неядерного удара, когда без приведения своих сил в боевую готовность возможно ракетное нападение США и их союзников по любой точке земного шара. При этом «конвенциональный» удар может обеспечивать разрушения, сравнимые с ядерными. Эти планы провалились во многом благодаря сохранению паритета со стороны России, приведя Пентагон к необходимости опять вернуться к модернизации своего ядерного арсенала. В таких условиях, особенно с учетом новых блоков, за организацию которых взялись США, у Китая есть эффективный выход в виде концепции превентивного ядерного удара в случае подтверждения неизбежности ядерного нападения врага.

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«Ядерный вопрос: почему Ша Цзукан прав, а Антониу Гутерреш — нет»