Москва, 6 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Пермская трагедия, очередной расстрел в учебном заведении, жестко ставит вопрос о том, что творится в России с воспитанием молодежи. О том, что нужно сделать и, главное, что нужно наконец-то прекратить в российском информационном пространстве, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Цитата из к/ф «Учитель на замену». Реж. Тони Кэй. 2011. США Учитель в классе

Прежде всего необходимо прекратить поток обсуждений в СМИ, посвященных «личности» совершившего преступление. Иначе его обсуждение затмевает и ужас трагедии, и имена тех, кто героически держал оборону, как учитель Александра Юминова. А вот как раз образ и положение учителей в российской действительности требуют решительной поддержки. Учитель должен перестать находиться на уровне «обслуги», подносящей знания далеким от них учащимся. И тут нужно обращать внимание на проблемы, которые давно пора решать. Здесь и перенаполненность классов, и дефицит учителей, и, наконец, такая загруженность отчетностью, которая просто не оставляет учителю времени на то, чтобы обратить больше внимания на проблемы учеников. Требование вернуть в образование элемент воспитания сталкивается с невозможностью добиться этого благого возвращения без восстановления авторитета учителя. Без этого и поднять авторитет государства становится невозможно.

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