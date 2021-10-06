6 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев требует сохранения транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 21:16 — REGNUM Украина требует сохранения транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 6 октября написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, принявший участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Для этого необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для «Северного потока — 2»… гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год; соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности — без искусственного создания «узких мест», без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием», — отметил он.

Заявление украинского чиновника в социальной сети Facebook обсудили на страницах каналов «Первый независимый» и «112 Украина». Также новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие выразили удивление в связи с тем, что Макогон поднимал вопрос транзита газа на заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, задаваясь вопросами о том, какое отношение имеет НАТО к поставкам газа.

«Дно пробито! Ещё бы НАТО обеспечило отопительный сезон, и жизнь бы наладилась», — с сарказмом отметил Vladislav G.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так радовались же, что соскочили с газовой иглы России! Дожили, наверное, боятся, что воровать нечего будет», — добавила Валентина О.

«А шо, без российского газа никак карманы не набить?» — спросил Антон В.

«Иначе конец виртуальному реверсу и соответственно сверхдоходам», — отметил Auguste Piccard.

«Пусть ещё в «Лигу сексуальных меньшинств» отправит обращение. Поучаствовать должны все», — добавила Светлана В.

«Ещё вселенского патриарха подключи, да и вообще обращайся к марсианам», — иронизирует Игорь К.

«А что, Россия уже в НАТО?» — смеется Алекс Н.

«А что, в «Спортлото» уже отказали?» — смеется Дмитрий К.

«А представьте, если бы у этих дураков, действительно было бы ядерное оружие…» — задумался Игорь К.

«Украине уже нечего терять, требуй больше, может, что-нибудь дадут», — иронизирует Сергей К.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«Такие требования увеличат очередь к Газпрому среди европейских стран, готовых заключать договоры в обход этого заповедника шутов», — добавила Елизавета Б.

«НАТО — это такая газодобывающая компания?» — иронизирует AndreуХlll.

«В чем причина энергетического коллапса и кто виноват, вообще неважно! Достали! Во всем «виновата» Россия! И платить «должна» Россия! В одном вы просчитались. Россия никому ничего не должна, все в рамках контракта… А сверх контракта — это наша добрая воля, как захотим, так и будет. Идите лесом!!!» — подытожила Anny F.

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