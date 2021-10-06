Милан, Италия, 6 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 6 октября руководство миланского «Интера» предложило 24-летнему центральному полузащитнику сборной Италии Николо Барелле подписать новое соглашение. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Sakhalinio Никола Барелла

Действующее соглашение Бареллы с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Барелла принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Николо Барелла перешел в «Интер» 1 сентября 2020 года из «Кальяри» за 32,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.