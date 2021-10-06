Москва, 6 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе провайдера цифровых услуг «Ростелеком» в среду, 6 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

«Ростелеком»

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 17:00 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб связано с проблемами в работе стационарного интернета.

О сбое сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов.